Ai nostri politici mancano i denti del giudizio

I denti, il riso, il sorriso come strumenti di seduzione e di potere? La parola al professor Enrico Gherlone, insigne direttore del Dipartimento di odontoiatria dell'Università Vita e salute San Raffaele di Milano. Ecco la prima domanda. 1) Cosa sarebbe di un riso o di un sorriso senza denti? «Una bella persona riesce ad essere tale indipendentemente dai denti, o anche dal sorriso; chi usa i denti per apparire quello che non è, fallisce». 2) I denti che più abbelliscono un sorriso? «In generale...