di Roberto Gervaso

Godiamoci l'aldiquà, ma, fra un piacere e l'altro, pensiamo un po' all'aldilà.

- Fa bene allo spirito e alla coscienza.

- Quante bugie e quante ipocrisie nei necrologi.

- La fama è l'impopolarità in abito di gala.

- È difficile essere se stessi, ma è difficilissimo esserlo nelle avversità.

- La forza di carattere favorisce quella del destino.

- L'entusiasmo scema con gli anni, ma con gli anni aumenta la saggezza.

- «Chi tira i miei fili?» si domandava sant'Agostino e chi tira i fili di chi li tira? mi domando io.

- Riusciamo ad essere soli con noi stessi solo quando tutto è perduto.

- Non siamo niente, ma siamo anche tutto.

- Il vero epicureo non cerca il piacere, ma l'assenza del dolore.

- Tutti hanno un prezzo. Anche quando si offrono gratis.

- Non viviamo una brutta epoca. Viviamo l'epoca che il destino ci ha assegnato.

- Venire meno al proprio dovere è una bestemmia laica.

- Non scrivo per l'eternità, ma quando scrivo mi sento eterno.

- Ho fatto tanti errori. E anche per questo sono ciò che sono.

- Com'è difficile mantenere i nervi saldi e la mente lucida nelle emergenze.

- L'erotismo è il sesso laureato.

- Ho commesso tanti errori e qualcuno forse, per vanità, lo ricommetterei.

- Vittoria, che per me è tutto, è ogni giorno qualcosa di più.

- Per capirsi bisogna anche soffrire.

- Sto passando brutti momenti. Passeranno loro o passerò io?

- Anche il necessario mi sta diventando superfluo.

- «Errare è umano». Perseverare senza farsene accorgere, astuto.

- In amore, le pause di riflessione sono il prologo alla fine di un amore.

- Per non morire d'amore basta avere pazienza.

- Nella coppia non ci deve essere competizione, ma solidarietà.

- Quando il matrimonio diventa un peso, il miglior digestivo è l'adulterio.

- Le mode finiscono favorendo i saldi.

- La donna discreta, dopo che l'hai conosciuta, diventa la più invadente.

- In amore, le avances, se vanno a buon fine, ti fanno risparmiare tempo.

- Le Verità finali è inutile cercarle. Si nascondono bene dentro di noi.

- Niente più delle lancette dell'orologio ci ricorda che non siamo immortali.

- L'amore è una favola solo per chi crede nelle favole.

- I fatti nostri sono sempre meno interessanti di quelli altrui.

- I miei sogni non si sono mai realizzati come li avevo immaginati. Alcuni si sono realizzati in meglio, altri in peggio. E tutti imprevedibilmente.

- Cambiamo spesso idea soprattutto quando ne abbiamo poche.

- La donna non si concede mai del tutto perché sa che dall'uomo c'è da aspettarsi di tutto.

- L'opinione è un'idea personalizzata.

- Non mi faccio più illusioni. Me ne manca il tempo.

- Io, l'altra guancia, la porgo solo al pennello della barba.

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:11



