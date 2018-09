Si dovrebbero confessare solo i peccati e quelli della carne non lo sono

Il marchese di Queensberry, assistito dai migliori avvocati di Londra, decise di vendicarsi raccogliendo prove sull'omosessualità di Wilde. Reclutò un paio di detective che per mesi...

Come spesso capita in un ménage a due, specialmente in quelli più tormentati, soprattutto se socratici, il partner più favorito dalla natura e dall'età detta le regole...