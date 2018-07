di Roberto Gervaso

Mi sono sognato e non riuscivo a svegliarmi.

- A Vittoria devo tutto quello che un giorno saprò.

- Oggi ho la mente altrove, ma non riesco a capire dove.

- Sono cosciente di quel che ho fatto, anche se l'ho fatto con incoscienza.

- Ai miei nipotini non chiedo niente, anche perché farebbero altro.

- Gli italiani li riconosci al bar, allo stadio e quando corteggiano una donna, finché non diventa moglie.

- È facile dare il meglio di sé a letto con una donna. Ma è difficile dare il meglio di sé dopo.

- Per me, la vita è sempre stata un mix di sensualità e di misticismo.

- Chissà se nell'aldilà avrò nozione di dove mi trovo e memoria dell'aldiquà.

- La castità è una frigidità calcolata.

- Se a qualcuno non piacciono i miei aforismi, legga quelli di la Rochefoucauld.

- Quello che ho dimenticato della scuola me l'ha insegnato a caro prezzo la vita.

- Non sarò mai l'uomo felice di un tempo, ma neanche, di quel tempo, l'uomo infelice.

- Oltre a una certa età la vita non insegna più niente.

- Ho cercato tanto anche quello che ero certo di non trovare.

- Sono grato a Vittoria di avermi frainteso.

- Non c'è sole, ci sono nuvole. E nel mio animo solo penombre.

- Perché ringraziare Dio quando nasciamo e non ringraziarlo quando, nell'aldilà, rinasceremo?

- Penso sempre a quello che penserò quando non ci sarò più.

- A volte, la vita è più complicata in due che in tre.

- Mia moglie mi amministra come un giardinetto.

- Se Vittoria sapesse quel che le devo, mi chiederebbe altro.

- Sono il cancelliere di me stesso, e Dio è il giudice.

- Non puoi non credere alla vita eterna quando ascolti Bach.

- Il buonismo è la prima vittima delle emergenze che esso stesso ha provocato.

- Sono sempre in attesa di un ritorno di una giovinezza che non tornerà più.

- Cosa farò da grande? Quello che ho già fatto.

Non c'è vera cultura senza coscienza.

- Ho un solo desiderio: avere molti ricordi e nessun rimpianto.

- Vivo per scrivere, non scrivo per vivere.

- Se è giusto che tutto comincia, è giusto che tutto finisca. E ricominci.

- La mia anima è stanca; la mia malinconia è malata.

- Non mi ricordo più: sto diventando un altro. Ma chi?

- Si corrono meno rischi in uno scontro a fuoco a Kabul che in una riunione di condominio.

- Rimasto senza difese, temo ormai solo me stesso.

- I miei nipotini sono dei teppisti in libera uscita permanente.

- Le mie troppe vittorie esterne mi hanno sconfitto dentro.

- Sono un uomo finito. Restano solo le rifiniture.

- Non ho più le forze nemmeno di essere egoista.

- A tutto c'è rimedio solo dopo che lo si è trovato.

- Se avessi più denaro non saprei come risparmiarlo.

- Ho una grande esperienza che è riuscita soltanto a farmi rimpiangere i tempi in cui la cercavo.

- Il sole mi fa divampare i sensi; la luna me l'illanguidisce.

- Le gocce di pioggia si mescolano con le lacrime di nostalgia del mio passato.

