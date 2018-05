di Roberto Gervaso

“Troppi diritti”, editore Mondadori. Che splendido saggio! Che splendida disamina, documentata, documentatissima, lucida, lucidissima, illuminante e lungimirante dei diritti e dei loro eccessi. Sembra di leggere Max Weber, il grande sociologo tedesco, Walter Lippmann, il grande politologo americano, e il nostro Giovanni Sartori.

Ecco un assaggio di questo imperdibile saggio (scusate il bisticcio): «È indubitabile che in Italia, più che altrove – scrive l’autore, Alessandro Barbano – la Rete generi “mostri”. Essa coincide con quel sonno della ragione evocato come il rischio per antonomasia della condizione umana: diventa l’alcova dove la democrazia si prostituisce rinunciando alla sua dignità rappresentativa; coltiva gli istinti primari, l’anarchia e la maleducazione, il primato della quantità sulla qualità, la dittatura della piazza, la morte dei saperi, lo sfratto della verità e l’occupazione abusiva dell’opinione».

E i diritti? Vanno a farsi benedire. E quando i diritti vanno a farsi benedire, le democrazie s’indeboliscono, e si annientano. Il diritto è un diritto, ma senza doveri perde ogni legittimità e legalità. I doveri si assolvono, i diritti si conquistano. I diritti sono il fondamento, il piedistallo, il substrato etico di una democrazia.

«L’Italia – scrive ancora Barbano - ha un’inguaribile vocazione assembleare, confondendo i nostri 60 milioni di egoismi con i cinquecento votanti della democrazia ateniese, di cui si coltiva una democrazia aggiustata per i bisogni del tempo. Non a caso siamo l’unico Paese dove le forme della Rete diventano l’essenza e il contenuto di una proposta politica specifica, quella del Movimento Cinquestelle».

Un comico può essere un grande, un grandissimo comico, un abile idraulico, anche se si fa pagare in nero, può essere abilissimo. Se ci stura un lavandino è più utile di un accademico, di un poeta, di un filosofo, di un premio Nobel.

Un cesso intasato è un cesso intasato, e questo lusso non possiamo permettercelo, e non solo perché offende il nostro olfatto. Ma a tutte le aspirazioni c’è un limite. Un conto è riparare uno sciacquone, un conto è fare il ministro, il viceministro e perfino il sottosegretario. Non si può mettere alla prova chi non è in grado di affrontarla. La politica sarà anche sporca, ma non sarà certo un trombaio a renderla netta e presentabile.

Nel nostro Paese che sta andando a rotoli in attesa di un castigamatti, o di una troika europea, tutti vogliono tutto. I più non vogliono pagare il prezzo dei diritti, che non si devono usurpare con un clic sul computer, ma meritare con una ineccepibile competenza.

Io non ho mai avuto niente per niente, né avrei voluto averlo. Quanto all’antica Grecia, alla tanto decantata democrazia ateniese, votava solo il dieci per cento della popolazione, votavano gli ottimati, votavano quelli ritenuti i migliori. I quali avevano tutti i titoli per imporre diritti ai sudditi che erano i primi a onorarli, le loro virtù erano virtù, accreditate dal rispetto delle leggi che avevano voluto perché giudicate necessarie.

Non erano una democrazia, perché, piaccio o no, ai demagoghi e ai grillini, non tutti possono e devono comandare (ve l’immaginate 60 milioni d’italiani in Parlamento?). Il timone può reggerlo solo un’aristocrazia, non di nascita, né di censo, ma di merito. Sul vascello tutti possono salire, ma sul ponte di comanda i migliori devono dettare la rotta e vigilare su di essa. Il populismo porta alla deriva, o, peggio, al naufragio. Non lo diciamo noi. Lo dice la Storia. E lo dice da par sua il direttore del “Mattino” in questo saggio, da tenere sul comodino come una profetica Sacra Scrittura.

