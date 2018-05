Libertini e santi

di Roberto Gervaso

È meglio essere santi o libertini? È un dilemma drammatico perché la santità ti porta all’inferno in terra, il libertinaggio all’inferno nell’aldilà. Sant’Antonio, per sfuggire alle sataniche esche dell’eros si buttava fra i rovi, esperienza sgradevole e da noi mai provata,ma con sicuri e ineguagliabili premi celesti. Una santamedievale, di cui in questo momento ci sfugge il nome, quando gli artigli del demonio la ghermivano s’infilava in un forno acceso, certamente più salubre di quelli amicroonde, e se ne usciva indenne (e con la protezione divina ne uscì sempre indenne), si faceva seppellire viva, gesto non scevro di eroismo. Anche questo da noi colpevolmentemai sperimentato.Francesco, patrono d’Italia, giovanissimo, bisbocciava, e non solo a tavola, anche nell’alcova. Poi capì, e quando tornò dalla guerra, si convertì alla fede cristiana e cominciò a parlare con gli uccelli, seguito e protetto da un bel lupo.Di Sant’Agostino, non parliamo. È universalmente noto che fu, sì,manicheoma anche dongiovanni. Le donne gli piacevano al punto che quando scoprì Dio. Gli disse quello che, al suo posto, gli avremmo detto anche noi: “Dio, dammi la castità,ma non subito”. Se gliela diede, e fino a che punto gliela diede, non sappiamo.Ma sappiamo che la castità pesa, e quanto pesa! Noi non l’abbiamo mai praticata, e solo l’anagrafe e altri piccoli infortuni su cui preferiamo sorvolare, ci hanno resi immacolati come un benedettino o un barnabita.Il sesso ce lo ricordiamo bene. Casanova, antesignano del Cavaliere arcoriano, è stato il nostroMaestro. Leggete le sue meravigliose “Memorie”, scritte in francese,ma tradotte in tutte le lingue e diventate un longseller internazionale. Leggete le sue “Memorie” e vi renderete conto di quanto grande fosse il veneziano come scrittore e come amatore.Gli piacevano tutte: le giovani, le vecchie, le bionde, le brune, le castane, le fulve. Spasimava per le lolite, vittime predestinate dei libertini (e lui lo fu in sommo grado, più emeglio di tutti). Non disdegnava le gobbe, le zoppe, le balbuzienti, le asmatiche, che riprendevano fiato fra le sue braccia (le pompette allora non esistevano).L’avventuriero Giacomo, veneziano di nascita, eclettico cosmopolita, che conosceva a memoria l’“Orlando furioso” e la “Gerusalemme liberata”, ebbe, secondo un puntiglioso e pruriginoso studioso americano, duecentodiciotto donne, che saranno poche per Simenon, Sinatra, Kennedy, e forse anche per il fondatore di “Forza Italia”,ma che per noi sono abbastanza. Abbastanza ma non troppe. Piaceva a tutte perché era un gran bell’uomo, oggi si direbbe un gran “fico”, palestrato anche se non ci risulta (non risulta a noi, che gli abbiamo in tempi lontani dedicato una biografia) che frequentasse palestre. Il suo segreto era semplice: semplice e complicato allo stesso tempo. Ogni donna che corteggiava, nel momento in cui la corteggiava, unmomento che poteva durare una notte, una settimana, un mese, la faceva sentire immortale. La valorizzava fisicamente e la nobilitava spiritualmente. Non era maschilista come i denigratori lo hanno rappresentato,ma un femminista ante litteram. Lasciò e fu lasciato,ma nessuna donna gli serbò rancore. È passato alla Storia per un peccatore,ma per noi è un santo.