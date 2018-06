Caro Presidente

di Roberto Gervaso

Caro, carissimo Presidente, una gatta da pelare peggiore non poteva capitarle. Lei l'ha pelata come meglio non poteva pelarla. C'è voluto del tempo, molto, troppo tempo, questo sì. Ma non per colpa sua. È bello avere a che fare con i partiti quando vanno d'accordo, ma non quando litigano, infischiandosi di chi li ha voluti perché si mettessero d'accordo, non perché si azzannassero.



Per fortuna al Colle c'era, e c'è, lei. Lei inflessibile e impassibile garante delle Istituzioni. Lei, statista di grande equilibrio, fedele al suo ruolo. Non avrei voluto essere al suo posto: avrei perso la pazienza e il senno, dopo quasi tre mesi di baruffe. Ora, comunque stiamo a vedere. Il Cielo e gli italiani non possono più attendere.

Non sono mai stato tenero con nessuno, non mi sono mai inchinato (e non solo perché afflitto da una pervicace e, ormai, cronica lombosciatalgia) ai potenti finché erano potenti. Né mai infierito su di loro quando potenti non erano più. Io non sto con nessuno, se non con mia moglie, la mia canuzza Lola (come vorrei presentargliela!) e con le Istituzioni, che Lei con tanta composta austerità incarna. Io non devo chiederle niente, e per questo posso dirle tutto.



E nel letto di Procuste di questa lillipuziana rubrica le dico che lo Stato che lei rappresenta esige il più impeccabile rispetto. Le istituzioni, in un Paese dove tante sono state violate dalla sciatteria, dall'arroganza spinta fino alla sfrontatezza, sfrontata fino alla tracotanza, la, democrazia, una democrazia degna di questo nome, rischia fatali derive, esiti calamitosi.



L'anno scorso lei mi concesse un'udienza in cui parlammo della grammatica italiana che lei teneva sul comodino e del mio Cagliostro che le portai in dono. Quando varcai la soglia del Quirinale mi sentii italiano come mai mi ero sentito. Quando mi parlò di sua moglie, da poco scomparsa, lei si commosse, e mi commossi anch'io. Lei non ci crederà, e non ci credo anch'io, e pour cause. Vorrei fare il corazziere. Purtroppo, non ho l'età, né i titoli, né la ciclopica statura. Quell'uniforme mi renderebbe ridicolo e tutti mi darebbero la baia.



Sono fiero di essere suo suddito, anche se lei non è un re, ma un Capo di Stato. Qualcuno mi darà dell'adulatore, ma io non ho mai adulato nessuno, se non le donne che mi facevano sospirare i loro favori. Alla mia età, quasi ottantun'anni, il 9 luglio, un'età in cui si fanno i grandi bilanci della vita, puntando solo all'onestà e alla verità di quel che si è fatto, alla mia età non si finge, non si simula, non s'inganna, non si agitano turiboli. Grazie, caro Presidente. Io non conto nulla, ma lei conti sempre su di me, e sulla mia matusalemmica Lettera 22.

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA