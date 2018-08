Leonardo Da Vinci, un aeroporto a misura di bambino. Ecco il vademecum per tutti i genitori in viaggio

di Mirko Polisano

Sei in partenza con i tuoi bambini e vorresti sapere quali prodotti necessari durante il viaggio puoi portare? Ecco alcune informazioni utili per agevolarti presso i controlli di sicurezza. Il vademecum per i genitori in viaggio. E così la partenza è senza stress.



- Ricordati di estrarre dalla borsa gli alimenti per i bambini come il biberon, il latte, i succhi di frutta, acqua ed altre bevande, gli omogenizzati e le minestre che gli hai preparato. Metti i singoli contenitori nella vaschetta così sarà più facile e veloce il controllo che l’addetto sicurezza dovrà effettuare



- Gli alimenti allo stato liquido, crema, gel e pasta, come ad esempio bevande, minestre e sciroppi, possono essere portati a bordo dell’aeromobile, dopo essere stati controllati, esclusivamente se presente un bambino di età uguale o inferiore ai 10 anni.



Cosa fare con il passeggino



- Liberalo da tutti gli accessori, ad esempio: parapioggia, giochi, borsa fasciatoio, metti tutto nella vaschetta e poi sul nastro. Per favore fai scendere il tuo bambino oppure prendilo in braccio. Abbiamo bisogno di controllare il passeggino, quindi, chiudilo e chiedi aiuto all’addetto sicurezza per metterlo nella macchina rx



- Se sei in partenza ed hai effettuato il check in al Terminal 1, segui l'insegna blu "reserved entrance". E’ un accesso più confortevole per te che viaggi con i bambini, non ci sono scale mobili da prendere e sei più vicino agli imbarchi.



- Se viaggi con il passeggino verifica con la tua compagnia aerea di riferimento se devi imbarcarlo. Dopo aver verificato, se devi imbarcarlo, recati al nastro “Oversize baggage” per consegnarlo. Se non devi imbarcarlo è consentito portarlo fino all’imbarco dove sarà preso in carico dall’handler. Se sei in arrivo il passeggino ti verrà riconsegnato direttamente al nastro bagagli.





Diploma di piccolo viaggiatore



Aeroporti di Roma offre la possibilità di ottenere il “Diploma di piccolo viaggiatore”, un certificato che testimonia l'esperienza del primo viaggio da Fiumicino.



Nursery



Per i più piccini sono disponibili cinque nursery, attrezzate con lettini e fasciatoi, ubicate vicino ai gates D01, E11, E44, prima del gate E51 e in area partenze Terminal 3, nel corridoio alla destra del banco informazioni.



Aree giochi



L'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma - Fiumicino offre alle famiglie e ai suoi passeggeri più piccoli un nuovo servizio. Tre baby corners, dotati di giochi per bambini, sono stati posizionati dalla società ADR al livello Arrivi del Terminal 3 e del Terminal 1, nell'area della riconsegna bagagli, e al livello Partenze del Terminal 3. I tre spazi, caratterizzati da colorate decorazioni, si trovano rispettivamente in prossimità del nastro 10, poco dopo il controllo passaporti al Terminal 3, in prossimità del nastro 16 al Terminal 1 e nell’area d’imbarco E in prossimità del gate 51.



Family toilets



All’aeroporto di Fiumicino, oltre alle nursery, sono disponibili anche delle family toilets. Si tratta di toilet dedicate ai genitori che viaggiano in compagnia dei bambini dotare di tutti i comfort. Inoltre, per rendere la permanenza dei più piccoli confortevole, sono presenti fasciatoi e lavandini a misura di bambino all’interno dei bagni dell’aeroporto.



Cibi e bevande per i più piccoli



Presso alcuni punti ristoro di Fiumicino puoi trovare menu family friendly:



MENU INFANT: box Plasmon presso Territori d’Italia al Terminal 3 partenze (mezzanino) prima dei controlli di sicurezza



MENU BIMBI: McDonald alle partenze del Terminal 1 (mezzanino), Gusto al molo B e D, Antonello Colonna Open Bistrò al molo B



Inoltre presso i punti ristoro in aeroporto sono disponibili seggioloni. Se non esposti richiedili al personale. Se hai necessità di riscaldare biberon e pappe o sterilizzare il ciuccio chiedi supporto nei punti ristoro.



Altri consigli utili:



Durante l’ascesa e la discesa del velivolo, aiuta il tuo bambino a compensare le variazioni di pressione atmosferica dandogli il ciuccio o il biberon



Se il tuo bambino è raffreddato, procurati delle gocce nasali per aiutarlo a compensare le variazioni di pressione da somministrare mezz’ora prima del decollo e mezz’ora dopo l’atterraggio



Prepara uno spuntino per il viaggio



Vesti il tuo bambino a strati per risolvere il problema della differenza di condizioni climatiche fra la località di partenza, a bordo dell’aereo (aria condizionata) e la località di arrivo



I piedi del tuo bambino potrebbero gonfiarsi leggermente a causa dell’elevata altitudine, ti consigliamo di non fargli indossare le scarpe a bordo



Baby pit Stop



C’è anche un nuovo spazio allestito recentemente da UNICEF che si aggiunge alle 5 aree nursery presenti: Il Baby Pit Stop. Un’area dedicati alle famiglie, in cui potersi prendere cura dei propri bambini, che rientra tra le iniziative del programma dell’UNICEF Italia “Insieme per l’Allattamento - Ospedali e Comunità amici dei bambini” per la promozione della cultura dell’allattamento e per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Un “pit stop” in aeroporto per consentire alle mamme di disporre di uno spazio riservato dove allattare il proprio bebè in un ambiente discreto e confortevole prima di prendere il volo.



Molte le iniziative promosse negli ultimi mesi nell’ambito della collaborazione tra Aeroporti Di Roma e UNICEF. A partire dal “takeover” (20 novembre 2017/Giornata Mondiale dell’infanzia), giornata in cui veniva chiesto ai bambini di prendere simbolicamente il posto degli adulti per far sentire la loro voce: in tutti i Terminal del Leonardo da Vinci i figli degli addetti di scalo, con divise uguali a quelle dei genitori, hanno partecipato all’attività aeroportuale. In occasione dello scorso Natale, poi, per aiutare i bambini siriani, è stato realizzato dai passeggeri un albero di Natale alto più di 3 metri con oltre 20mila mattoncini lego. A maggio 2018, infine, per celebrare la Festa della Mamma, ADR ha trasmesso su tutti i circuiti digital dell’Aeroporto la campagna UNICEF “Every Child Alive - Ogni bambino è vita”.





