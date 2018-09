Leonardo Da Vinci, i piatti degli chef stellati potranno essere gustati direttamente a bordo dell'aereo

di Mirko Polisano

Gustare un piatto di uno chef stellato direttamente in volo? Ora è possibile all'aeroporto internazionale "Leonardo Da Vinci" di Fiumicino. I passeggeri dello scalo romano potranno infatti assaggiare le prelibatezze dei grandi maestri della cucina internazionale direttamente sull'aeromobile, grazie al servizio "Take eat on board".



Come funziona:

Sei in partenza e non hai tempo di fermarti per mangiare? Ti vuoi coccolare in volo con il tuo cibo preferito?

Potrai tranquillamente portare cibo in aereo scegliendo tra gustosi menù confezionati in pratici contenitori e pronti per essere consumati a bordo. Non dovrai fare altro che scegliere il tuo preferito tra i ristoranti dell'aeroporto aderenti all'iniziativa. Con Take Eat on Board ordini, ritiri e parti in tutta comodità senza rinunciare al piacere di goderti un pasto saporito e genuino durante il volo, così da rendere il tuo viaggio un’esperienza piacevole anche per il tuo palato.



I Ristoranti che aderiscono al servizio:



- Colosseum: Gusta una delle prelibatezze tradizionali romane: la Porchetta di Ariccia, da portar via nel panino o affettata, in apposite confezioni sottovuoto.



- Mercedes-Benz Cafè: Prodotti dolci e salati, pizza, sandwich, piatti freddi, insalatone e corner healthy con succhi e frullati, da gustare anche in un secondo momento, grazie al pratico box da asporto.



- The Burger Federation: Hamburger con ricette da tutto il mondo e materie prime di alta qualità, gustosi antipasti e piatti vegetariani, per un'offerta da asporto gourmet.



- RossoSapore: Pizza a metro al taglio cotta secondo tradizione, prodotti di rosticceria e friggitoria e i dolci tipici per un pasto take away dal gusto tutto napoletano.



- Ajisen Ramen: Le più famose, gustose e amate ricette della cucina orientale con piatti Thai a base di riso, sushi, sashimi, per portare via il tuo menu asiatico.



- Attimi by Heinz Beck: Gli antipasti, i primi e secondi piatti, i dessert e i sandwich gourmet firmati dal genio dello Chef tristellato Heinz Beck, in un esclusivo e comodo packaging “pret a porter".



- Beercode: Un’offerta completa da portare via, adatta a tutti i gusti: deliziosi snack, hamburger, panini, ricchi clubsandwich, insalate e deliziosi dolci.



- Caffè Vergnano 1882: Tramezzini, bagel, panini, insalate di cous cous, orzo o farro con ricette anche vegetariane e ingredienti gustosi e di qualità, pronti per essere consumati ovunque.



- Farinella: Tipica pizzeria napoletana che propone nella sua offerta da asporto ricche insalate, sfiziosi antipasti e i tipici dolci della tradizione.

