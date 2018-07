Leonardo Da Vinci, il parcheggio è anche “Green”: come e dove lasciare l'auto in aeroporto

di Mirko Polisano

Al Leonardo Da Vinci anche il parcheggio è “easy”. Easy Parking è il nome dei parcheggi ufficiali dell'aeroporto di Roma Fiumicino, che nel 2017 hanno ottenuto la certificazione ESPA per qualità e sicurezza del servizio offerto, con il massimo dei voti.



Comodi, sicuri e vicini, consentono di lasciare l'auto e raggiungere velocemente il Terminal di partenza e che danno diritto al 10% di sconto sulle consumazioni in tutti i punti di ristoro dell’aeroporto. I parcheggi Terminal A-B-C-D sono strutture posizionate direttamente di fronte alle aerostazioni. Offrono oltre 3.500 posti auto interamente coperti a pochi minuti dai check-in, raggiungibili grazie ai tapis roulant. Recentemente rinnovati e riqualificati, hanno ricevuto la certificazione GOLD ESPA - European Parking Standard Award – importante riconoscimento, sinonimo e garanzia di qualità e sicurezza a livello europeo.



La dislocazione delle strutture nelle aree partenze e arrivi permette di scegliere il parcheggio più vicino a seconda del Terminal da cui si parte. Ogni livello è dotato di indicatori led che mostrano il numero di posti liberi e in ogni stallo è presente a un segnaposto che permette di ritrovare l'auto in pochi istanti. Sono, inoltre, disponibili 70 posti al coperto dedicati a chi arriva in moto. Per chi invece vuole privilegiare una maggiore convenienza ed economicità può scegliere il Parcheggio Lunga Sosta. Due le strutture disponibili: una green con oltre 1.600 posti auto coperti da pannelli fotovoltaici e una ancor più conveniente con oltre 2.100 posti scoperti. Entrambi i parcheggi sono collegati ai Terminal da un servizio navetta, che passa con una frequenza di 5 minuti, assicurato da mezzi ecologici a metano di ultima generazione, confortevoli e climatizzati. In tutti i parcheggi si può accedere utilizzando il Telepass che consente accesso e uscita veloci senza ritirare il biglietto e senza passare dalle casse.



Se invece si è in ritardo o si punta sulla comodità, il Parcheggio Executive è il parcheggio disponibile e assicurato al Terminal 1 e al 3° piano del P-Terminal D, che pensa a tutto, anche a parcheggiare. Personale altamente qualificato si prende in carico l’autovettura e il cliente accede a una lista di servizi dedicati, quali caffè e cornetto di benvenuto per i mattinieri, una copia omaggio del quotidiano preferito, il Fast Track gratuito che dà diritto a una corsia preferenziale ai controlli di sicurezza, lo sconto del 20% in uno dei 4 ristoranti con menu stellato presenti in aeroporto, oltre che i servizi a pagamento di lavaggio auto e rifornimento carburante.



Per chi invece si limita ad accompagnare chi parte, è disponibile l’area di sosta rapida gratuita Kiss&Go, che offre un accesso ai Terminal agile e confortevole. Dal momento dell’accesso si hanno a disposizione 15 minuti per salutare parenti e amici. Anche il Lunga Sosta, collegato da una navetta alle aerostazioni, offre la sosta gratuita di 1 ora agli accompagnatori.



Oggi poi è tutto ancora più semplice grazie alla nuova App Rome Airports che guida i passeggeri in aeroporto e che in pochi click consente di prenotare e pagare il parcheggio. Per chi raggiunge l’aeroporto con la propria auto, è possibile consultare le condizioni del traffico dai principali snodi di Roma e prenotare con un click il posto-macchina all’interno di easy Parking, usufruendo di tariffe particolarmente vantaggiose. La prenotazione può essere effettuata anche inserendo il codice del proprio apparato Telepass.







