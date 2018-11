Liberiamo dalle bancarelle le fontane del Bernini

Ultimo aggiornamento: 08:16

Puntuale come il film comico sulle vacanze di Natale, riecco a voi la festa della Befana a piazza Navona. Lei, una delle piazze più straordinarie e visitate al mondo prigioniera delle bancarelle. Un delirio di regali e regalucci conditi con dolciumi, torroni, caldarroste e via mangiando. E poiché la tradizione si riaffaccia ecco la storica, tentacolare famiglia Tredicine: sovrana nell'ambulantato, regina dei camion bar, imperatrice delle caldarroste servite nel Centro dello shopping. Intoccabili, invincibili, i Tredicine si sono fatti assegnare 20 delle 42 postazioni al bando per la Befana. Tra titolari del marchio e parenti e prestanome arruolati alla bisogna, i Tredicine si avvalgono oggi di regole che negli anni passati avevano incendiato l'aula Giulio Cesare in dibattiti che di politico avevano assai poco. Un bando da banditi, dissero.Anche perché il rampollo Giordano era giunto fino alla vicepresidenza del Consiglio, tenuto ufficialmente lontano dagli affari di famiglia. Lodato via telefono da Buzzi e Carminati, per le sue doti, diciamo, manageriali: «Come sta sul pezzo Giordano non ch'ho mai visto nessuno, dico nessuno!». Da quel processo Giordano è uscito maluccio: due anni e mezzo, da scontare ai domiciliari. Dunque: la metà dei banchi, per i prossimi 8 anni, ai Re del panino da marciapiede. Pazza idea: ma se, nello slancio del Cambiamento grillino si decidesse di trasferire la Befana e i suoi gestori altrove? Sindaco, ci pensi, magari le piace l'idea di piazza Navona liberata. Nuda e magnifica. Chissà magari il vento del cambiamento potrà tirare anche sulle fontane del Bernini.paolo@graldi.it