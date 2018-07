Dentro le ville così arroganti spicca il codice del clan

di Paolo Graldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Casa Casamonica: un mondo, anzi un universo incredibile e sbalorditivo quello che si è aperto a chi è entrato nella casa del boss capoclan in carica Giuseppe, arrestato in un villone. L'esagerazione nauseante fatta arredamento, la grassa opulenza dei mobili intarsiati, lo sfarzo dei bagni con i rubinetti dei lavabo e della vasca d'oro, gli ingressi damascati, orribili dipinti d'ispirazione religiosa con cornici ridondanti, soffitti soffocati dagli stucchi. Neanche un libro in giro, in compenso immensi schermi tv,...