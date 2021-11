Venerdì 5 Novembre 2021, 08:25

Pronti, via. Formata la Giunta Gualtieri, ecco che si apre l'agenda capitolina: dalle promesse ai fatti. Il sindaco ne è consapevole: i romani sono attrezzati ad osservare senza indulgenze le mosse della nuova governance della Capitale. I capitoli che scottano sono diversi: hanno il sapore amaro dei disagi che segnano il vivere quotidiano come il traffico, il degrado, la pulizia delle strade e la raccolta ancora troppo differenziata dei rifiuti, per arrivare ai branchi di cinghiali che scorrazzano fin sotto il Mappamondo di Pomodoro alla Farnesina, che non è una fetta di foresta maremmana ma la sede del ministero degli Esteri. Rassegnati da una conduzione troppo al di sotto delle necessità i romani ora prendono in mano l'Agenda delle promesse e tengono aggiornata la voce Fatti, da spuntare uno per uno.

E' un modo laico, a ciglio asciutto, senza pregiudizi ma neppure senza sconti quello che si deve aprire e proseguire: la sfida della Capitale di rinascere insieme al resto del Paese deve diventare una scalata senza soste. Va messa in campo una visione dei progetti, del fare e risolvere bene, larga e alta insieme, tangibile. Fruibile. Le idee, i progetti, l'insieme dei problemi hanno necessità di risposte, tutte nel segno della concretezza. Roma ha dinanzi a sé la grande scommessa della sua rinascita, alla quale tutti debbono poter concorrere. Ma, primi fra tutti, ci sono coloro che hanno assunto la responsabilità di guidare il cambiamento. L'Agenda è aperta, aperta alle verifiche dei fatti.



graldi@hotmail.com