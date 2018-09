Caccia ai cinghiali cura necessaria, ma cosa facciamo con i gabbiani?

di Paolo Graldi

Cinghiali in città, addio. O quasi. La Regione ha pronti all'azione cacciatori addestrati per battute mirate, obiettivo sfoltire l'orda di suini che spadroneggia a Roma Nord ma s'avventura paurosamente verso il Centro. Irresistibile l'attrazione dei cassonetti trasbordanti rifiuti. Tecnicamente si chiama «controllo, cattura, abbattimento dei capi di fauna selvatica in sovrannumero». Bene, perché costituivano un reale pericolo. Necessario uno stop, doloroso ma deciso. Troppi episodi di assalti alle...