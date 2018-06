Investimenti per le voragini, una magra consolazione

di Paolo Graldi

I romani sono famosi per i loro motti di spirito: in poche parole sanno racchiudere ironia, saggezza e anche perfidia. Un'arte ereditata dai nostri illustri antenati e affinata nei secoli. Così, anche una corsa in taxi, può racchiudere un tesoro di arguzia. Premessa. In Campidoglio si discute di come affrontare l'infinita emergenza delle buche che infestano ogni strada della Capitale e rendono impraticabile le grandi arterie. Una severa spina nel fianco della gestione Raggi. Tempo fa furono reperiti 17 milioni di euro,...