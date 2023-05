Sabato 6 Maggio 2023, 23:59

Bene, bravi, bis: gli ambientalisti d’assalto di “Ultima generazione”, erano quattro stavolta, hanno giocato sporco a piazza Navona, affollatissima di turisti. Carbone fossile diluito in acqua e poi versato nella vasca della Fontana dei Quattro Fiumi, il capolavoro di Gian Lorenzo Bernini. A cose fatte i carabinieri, prontamente intervenuti, li hanno trascinati all’asciutto e poi portati in commissariato per il disbrigo della denuncia. Tutto qui? Eh, no. È ormai evidente che neppure la deterrenza rappresentata dall’inasprimento delle sanzioni amministrative (da 10 a 60 mila euro), più il carico di una sentenza penale, da sei mesi a tre anni, scoraggia questa pattuglia di assaltatori del patrimonio artistico. La sequenza degli attacchi dimostra che le strategie di contrasto finora adottate si sono rivelate inefficaci e perdenti. Questi oltraggi, vigliacchi, stupidi ma ad alto danno al patrimonio e all’immagine stessa del Paese, evidentemente, hanno bisogno di una strategia investigativa dove la prevenzione, l’individuazione dei piani d’attacco, siano capaci di neutralizzare il modo infantile, e patetico, di questi piccoli pirati. Un paese che ha combattuto e vinto il terrorismo rosso e nero, demolito le Brigate Rosse e fermato gli stragismi non può davvero arrendersi di fronte a questi blitz all’acqua sporca. Se il gioco si fa duro, allora anche i duri comincino a giocare.

