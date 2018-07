ALEXA News

PRIMO PIANO - Bonafede frena sulla legittima difesa: no alla liberalizzazione delle armi, afferma il ministro della Giustizia pentastellato.

la Lega precisa di non aver mai pensato di farlo: non vogliamo il far west. Ma conferma che la riforma «è una priorità».

Salvini assicura «totale sintonia con Bonafede», mentre Conte precisa: il governo non incita all'uso delle armi.

---

MIGRANTI - «L'Italia non è un porto sicuro né per noi né per le persone che salviamo»: così l'ong Open Arms, in rotta verso la Spagna.

Almeno 19 migranti sono morti e 30 risultano dispersi nel naufragio di un barcone a nord di Cipro. A Roma si indaga sul ferimento alla schiena di una bimba rom mentre era in braccio alla mamma, probabilmente con una pistola ad aria compressa.

---

ECONOMIA - Oggi pomeriggio davanti alle commissioni riunite di Finanza e Lavoro della Camera l'audizione di Boeri sul dl Dignità. Intanto allarme da Confindustria: gli effetti sui contratti saranno peggiori delle stime dell'Inps, dice la dg Panucci. Di Maio replica e attacca le delocalizzazioni: d'ora in avanti ci saranno regole chiare e pene certe, afferma il vicepremier.

---

ALITALIA - Il Governo rilancia per Alitalia: tornerà compagnia di bandiera col 51% all'Italia e un partner internazionale. L'Ue multa Google per 4,34 miliardi di euro, per aver imposto dal 2011 restrizioni illegali ai produttori di apparecchi Android e operatori di telefonia per consolidare la sua posizione dominante nella ricerca web.

---

ROMA - Salgono a 35 gli arresti della maxi operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Roma contro il clan Casamonica. I carabinieri hanno rintracciato e arrestato altre due persone, inizialmente sfuggite alla cattura. Si tratta dei figli di Giuseppe Casamonica, ritenuto promotore dell'associazione. I due si nascondevano in un'abitazione di Grottaferrata, alle porte della Capitale.

