2 aprile 2005 Alle 21.37 muore papa Giovanni Paolo II

di Enrico Gregori

Alle 21:37 muore papa Giovanni Paolo II. Quando viene data la notizia ufficiale, le migliaia di persone raccolte spontaneamente davanti alla Basilica di San Pietro danno vita ad una veglia di preghiera che praticamente si svolge senza sosta fino al giorno del funerale, venerdì 8 aprile.



Si era spesso espresso contro le sperimentazioni nella liturgia, in un chirografo del 22 novembre 2003 dichiarò che «il sacro ambito della celebrazione liturgica non deve mai diventare laboratorio di sperimentazioni o di pratiche compositive ed esecutive introdotte senza un'attenta verifica», posizione ripetuta nella lettera apostolica Spiritus et Sponsa del 4 dicembre in occasione del quarantesimo anniversario della costituzione sulla liturgia del Concilio Vaticano II.



Luned├Č 2 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA