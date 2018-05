20 maggio 1945 A Regina Coeli esplode la rivolta dei detenuti che chiedono l’amnistia

di Enrico Gregori

A Roma, nel carcere di Regina Coeli esplode la rivolta dei detenuti comuni che chiedono l’amnistia. E’ repressa dall’intervento dei carabinieri che fanno uso delle armi da fuoco e provvedono, il giorno successivo, al trasferimento in altri istituti di pena dei rivoltosi.



l carcere di Regina Coeli (Casa circondariale di Roma Regina Coeli) è il principale e più noto carcere di Roma ed è, amministrativamente, la casa circondariale della capitale italiana.



Ubicato nel rione Trastevere, al numero 29 di via della Lungara (indirizzo di triste quanto diffusa fama cittadina), è dislocato in un complesso edilizio risalente al 1654 già sede di convento e convertito all'uso attuale nel 1881. Recepì il nome della struttura religiosa, dedicata a Maria, Regina Coeli.



Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA