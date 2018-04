5 aprile 823 Il nipote di Carlo Magno viene incoronato imperatore dal papa

di Enrico Gregori

Lotario I, figlio dell'imperatore Ludovico il Pio e nipote di Carlo Magno, viene incoronato imperatore del Sacro Romano Impero da Papa Pasquale I a Roma.



Nell'824, Lotario, dopo la morte di papa Pasquale, incontrò il nuovo papa, Eugenio II, e nel novembre di quello stesso anno, promulgò uno statuto sulle relazioni tra Papa e Imperatore, noto come Constitutio romana, che riservava il potere supremo alla potenza secolare, e successivamente emise varie ordinanze per favorire un governo efficiente dell'Italia.



Ma, nell'829, alla Dieta di Worms, Ludovico diede a Carlo col titolo di Duca parte dell'Alemannia (o Svevia), l'Alsazia, la Rezia e parte della Borgogna, tutti territori tolti a Lotario. Questi, pur essendo il padrino di Carlo, si risentì ed il padre per allontanarlo dalla corte lo inviò in Italia, vietandogli di far uso del titolo imperiale.

