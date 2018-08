26 agosto 1959 Muore l'attore Felice Romano

di Enrico Gregori

Muore a Roma l'attore Felice Romano, attivo fra la metà degli anni trenta e gli anni cinquanta.

Figlio dell'attrice Dina Romano e fratello dell'attore Carlo Romano, è stato interprete di una ventina di film. Voce molto nota nella prosa radiofonica EIAR e RAI, dalla metà degli anni 30, sia nelle commedie che nei radiodrammi, spesso accanto al fratello Carlo.



Nella primavera del 1943 si trovava a Madrid per girare dei film insieme ad altri attori italiani, tra cui Emilio Cigoli, Anita Farra, Franco Coop, Nerio Bernardi e Paola Barbara che si trovava già nella capitale spagnola con il marito, il regista Primo Zeglio.



Terminato il film, gli avvenimenti in Italia del 25 luglio e 8 settembre, convinsero gli attori a rinviare il ritorno a Roma. Un agente commerciale della 20th Century Fox, chiese agli attori di lavorare al doppiaggio di alcuni film della casa americana, in modo che, con la liberazione dell'Italia, da parte delle truppe americane, i film potessero essere presentati nelle sale in breve tempo, considerato che gli studi di doppiaggio a Roma erano fermi.

