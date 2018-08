Il 4 agosto 1983 muore a Roma l'attore Franco Castellani. Impiegato quasi sempre come caratterista, è stato attivo in cinema e televisione (ha preso parte a diversi sceneggiati) fra gli anni quaranta e i sessanta. Viene ricordato fra l'altro per essere stato interprete, accanto a Vittorio Gassman, di un episodio del film del 1963 I mostri. Attore e regista, è stato fondatore del Teatro dei Satiri a Roma, di cui divenne il primo produttore e direttore artistico. È stato sposato con l'attrice Elvy Lissiak.

