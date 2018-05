28 maggio 2018 Muore a Roma il partigiano Francesco Fausto Nitti

di Enrico Gregori

Muore a Roma il partigiano Francesco Fausto Nitti che fu tra i fondatori di diverse organizzazioni di primo piano dell'antifascismo, fra le quali Giustizia e Libertà.



Il 1º dicembre 1926 fu condannato a cinque anni di confino e destinato dapprima a Lampedusa poi a Lipari. Qui conobbe Carlo Rosselli ed Emilio Lussu, con i quali evase il 27 luglio 1929 su un natante condotto da Italo Oxilia. Condotto insieme ai compagni di fuga prima in Tunisia e poi in Francia, a Parigi scrisse una cronaca della fuga pubblicata nel 1929 in inglese col titolo di Escape, in edizione italiana solo nel 1946 (Le nostre prigioni e la nostra evasione, Prefazione di Francesco Saverio Nitti, Napoli, ESI, 1946), che ebbe un discreto successo editoriale e fu tradotta in diverse lingue.



Si aggregò alla Resistenza francese, con i partigiani di Varenne-sur-Amance, nel successivo agosto fu smobilitato.

Al termine delle ostilità fu insignito in Francia della Médaille de la Résistance, mentre in Italia ebbe a dirigere per l'ANPI la rivista "Patria Indipendente". Fu poi consigliere comunale a Roma.

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA