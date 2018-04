29 aprile 1050 Papa Leone IX tiene a Roma il secondo Sinodo di Pasqua

di Enrico Gregori

Papa Leone IX tiene a Roma il secondo Sinodo di Pasqua. Venne occupato principalmente dalla controversia sugli insegnamenti di Berengario di Tours; nello stesso anno, presiedette i sinodi provinciali di Salerno, Siponto e Vercelli, mentre in settembre rivisitò la Germania, ritornando a Roma in tempo per il terzo Sinodo di Pasqua, nel quale fu considerata la riordinazione di coloro i quali erano stati ordinati dai simoniaci. Tra 1049 e 1050 conferma anche facoltà e proprietà del monastero di Sansepolcro, proseguendo l'attenzione dei suoi predecessori verso questo monastero, sostenuto anche dagli imperatori.



Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA