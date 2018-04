20 aprile 1945 L'amministrazione militare nomina un commissario per ogni giornale

di Enrico Gregori

A Roma, gli alleati emanano il Press plan for Northern Italy secondo cui l’Amg (amministrazione militare) nominerà per ogni giornale un commissario, che potrà autorizzare la sua pubblicazione nella veste storica solo "se potrà provare che l’epurazione è stata completata".

L'AMG dipendeva in Italia dal quartier generale alleato del Mediterraneo, al cui comando vi era il generale britannico Harold Alexander, che nella sua veste di comandante supremo dell'armata era anche governatore militare delle zone occupate. L'AMG lascia in funzione l'apparato amministrativo italiano, tuttavia sotto il controllo dell'amministrazione militare alleata.

