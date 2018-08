15 agosto 523 Inizia il pontificato di Papa Giovanni I

di Enrico Gregori

Roma: inizio del pontificato di papa Giovanni I. Toscano di nascita, secondo alcune fonti era di Siena, secondo altre, invece, era nato nel castello di Serena, presso Chiusdino (SI), era figlio di un certo Costanzo. Altre fonti, come il protoplaste Mariana della compagnia di Gesù, nell'Historie di Spagna, accreditano Giovanni I, citato dal Taglieschi nei sui "Annali della terra d'Anghiari, come nativo di "Anglario", odierna Anghiari (Arezzo).

Già molto anziano e fragile, fu elevato alla dignità di vescovo di Roma sette giorni dopo la morte di papa Ormisda, il 13 agosto 523. Poiché il suo Bullarium contiene solamente due lettere indirizzate rispettivamente ad un certo arcivescovo Zaccaria e ai vescovi d'Italiae poiché, molto probabilmente, entrambe sono apocrife, non sappiamo nulla del suo modo di amministrare. Le uniche informazioni di cui siamo in possesso, anche se molto vaghe, riguardano un suo viaggio a Costantinopoli, un viaggio che sembra avere avuto risultati di grande importanza storica e che fu la causa della sua morte.

