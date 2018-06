10 giugno 1991 Muore lo storico marxista Ambrogio Donin

di Enrico Gregori

Muore a Rignano Flaminio (in provincia di Roma) lo storico marxista Ambrogio Donini. Titolare della cattedra di Storia del Cristianesimo dal 1926 al 1928 all'Università di Roma e dal 1960 al 1971 a quella di Bari, insegnò anche in diverse università degli Stati Uniti. Ambasciatore italiano in Polonia nel 1947, fu senatore della Repubblica dal 1953 al 1963, eletto nelle liste del Partito comunista italiano.



Nel 1968, in dissenso con la posizione del suo Partito, non condannò l'invasione della Cecoslovacchia da parte delle truppe del Patto di Varsavia. Il suo filo-sovietismo lo emarginò da un Partito che andava sempre più allontanandosi dai vecchi allineamenti alle politiche di Mosca e dal 1979 Donini non ebbe più incarichi nel Partito comunista.

Lasciò l'insegnamento nel 1971, qualche anno prima della sua scadenza naturale, e si ritirò nella sua casa di Rignano Flaminio, per dedicarsi alla stesura delle sue ultime opere.



Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:40



