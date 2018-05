9 maggio 1944 L'epurazione «degli ex aderenti al Partito fascista che sfruttarono il popolo»

di Enrico Gregori

Il comando generale dei carabinieri di Roma, nella sua relazione mensile sulla situazione in Campania, a proposito dell’epurazione osserva che i cittadini vogliono che siano puniti "gli speculatori, i malversatori, i persecutori che valendosi delle cariche ricoperte nel cessato regime sfruttarono e oppressero il popolo", ma chiedono anche che non si colpisca "fra quanti per necessità di cose dovettero aggregarsi al disciolto partito senza prendervi parte attiva".

