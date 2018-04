22 aprile 1679 Muore a Roma il pittore Giovanni Battista Passeri

di Enrico Gregori

Muore a Roma il pittore Giovanni Battista Passeri, appartenente al periodo Barocco.

Allievo di Domenico Zampieri, lavorarono assieme a Frascati, ma non è molto chiaro quali opere siano state fatte interamente da lui - oltre a ritoccare affreschi di altri pittori di fine cinquecento.

Si occupava anche di nature morte e di pittura di genere, ma è conosciuto soprattutto nella storia dell'arte come biografo per la sua opera Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti che anno lavorato in Roma, morti dal 1641 fino al 1673 pubblicata a Roma nel 1772. Del testo, disponibile in rete, esiste una edizione critica di Jacob Hess del 1934 (ripubblicata poi nel 1995).

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:36



© RIPRODUZIONE RISERVATA