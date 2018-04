1 aprile 305 Muore Papa Marcellino

di Enrico Gregori

Muore a Roma papa Marcellino, venerato come santo dalla Chiesa cattolica (anche se non è presente nel Martirologio romano) e dalle Chiese ortodosse.



Le sue spoglie furono inumate nel cimitero di Priscilla, sulla Via Salaria, vicino alla cripta del martire Crescenzio. Le catacombe di Callisto, il cimitero ufficiale della Chiesa di Roma, dove per decenni erano stati sepolti i predecessori di Marcellino, erano state evidentemente confiscate durante la persecuzione, mentre le catacombe di Priscilla, appartenenti alla famiglia degli Acilii Glabriones, erano ancora a disposizione dei cristiani.

