Roma, il degrado e l'incuria avvolgono la Tuscolana. I residenti: vogliamo subito risposte

La Tuscolana doveva essere la “Via del Cinema” orgoglio del quartiere e di Roma, ma negli ultimi anni le cose sono andate fuori controllo. Sui marciapiedi sono state intarsiate lunghissime pellicole, sopra le quali si possono ammirare le stelle del cinema italiano ma non è servito a preservarla dal degrado e dall’incuria. Nulla l’ha risparmiata ad iniziare dalle “cinematografiche” fioriere usate come cassonetti e ricoperte di guano, pensiline divelte e pannelli imbrattati ma la cosa più grave è che negli ultimi mesi si sono aggiunti cassonetti bruciati e mai sostituiti (sulla Tuscolana ce ne sono due, altri due in via Appio Claudio, uno in via dell’Aeroporto e uno in viale Spartaco e sono sono la punta dell'iceberg) oppure cassonetti pieni di immondizia che trasbordano sulla pista ciclabile per non parlare delle recinzioni con le reti gialle disseminate dappertutto per delimitare buche, grate, contatori e colonnine di vario genere abbattuti o pericolanti o per lavori i corso terminati da tempo con i cartelli e le transenne dei lavori lasciati in bella vista (perchè una volta finiti i lavori non vengono portati via?).

I residenti sono stanchi di vedere il loro quartiere “maltrattato” e non rispettato perchè passeggiando sulla Tuscolana dalla fermata della metropolitana di Subaugusta fino a quella di Numidio Quadrato vedono l’incuria e l’abbandono più totale in tutti gli angoli in cui versa la consolare. «Per non parlare della potatura degli alberi non fatta da anni - dice una signora affacciata alla finestra sopra il McDonald vicino via Calpurnio Fiamma - ho i rami degli alberi sul balcone e che stanno per entrare in casa». Un problema quello della potatura degli alberi che ormai va avanti da anni con rami verdi o secchi che tengono imprigionati gli inquilini che hanno le finestre e i balconi ai primi piani delle palazzine sull'arteria principale del VII municipio. Il presidente del municipio, l’Ama, il Servizio giardini e i Dipartimenti responsabili dei lavori sulle strade perché restano in silenzio e immobili. I cittadini voglio risposte ma soprattutto fatti.