Trattori in arrivo a Roma. «Pronti a girare liberi per la città se Lollobrigida non ci riceve»: la protesta e le richieste

I trattori in giro per Roma? «Se non avremo risposte i nostri trattori usciranno dal presidio e andranno liberi» per la città. Lo dice Andrea Papa, uno dei leader di Riscatto agricolo, parlando di un «ultimatum» al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Trattori domani a Roma, c'è l'accordo per il corteo a numero chiuso: manifestazione a San Giovanni. Si tratta per Sanremo

«Vogliamo un incontro con il ministro ma finora nessuno ci ha contattato - aggiunge - La manifestazione di domani a San Giovanni è l'unico risultato positivo di questi giorni e domattina i nostri dieci trattori si muoveranno dal presidio scortati dalle forze dell'ordine». Ma se il ministro non risponderà all'ultimatum che scade sabato alle 12, conclude, i trattori «andranno liberi per la città». Partiranno dal presidio di via Nomentana scortati dalle forze dell'ordine i dieci trattori che domani saranno in piazza San Giovanni per la manifestazione indetta da Riscatto agricolo.

LA RIVENDICAZIONE

«Ci state togliendo la dignità». E ancora: «No agricoltori, no cibo». Queste le parole sui cartelli esposti assieme alle bandiere dell'Italia su circa 100 trattori riuniti all'ingresso di Passo Corese, vicino Roma, distribuiti in fila indiana sui lati della carreggiata, che si apprestano a entrare nella Capitale. La maggior parte dei lavoratori in protesta nel comune affianco a Fiano Romano sono agricoltori della provincia di Rieti e di Roma, coltivatori soprattuto di grano e mais: «I costi di produzioni sono sempre più elevati e il ricavo rasenta lo zero. Esportiamo un grano di qualità e importiamo immondizia», lamentano i promotori del concentramento. «Una decina di anni fa con un quintale di grano potevi comprarne tre di concime. Oggi con tre quintali di grano non ne compri uno di concime», affermano. «Quello che produciamo deve esserci pagato per quello che vale. I costi di produzione sono maggiori dei ricavi. Stiamo andando sempre in perdita», ribadiscono gli agricoltori che parlano di un «mercato sleale», sottolineando inoltre: «I titoli devono essere uguali per tutti. Con la crisi climatica, dovrebbe esserci un sostegno al reddito, e una redistribuzione». Ma in ogni caso, la prima rivendicazione è che sia riconosciuto il «giusto valore prodotto che deve quindi essere pagato per quello che vale realmente». Gli agricoltori presenti al presidio accolgono da questa mattina chi man mano si unisce alla protesta, o i passanti incuriositi, con musica di Gigi D'Agostino e panini con la porchetta. E questo pomeriggio, intorno 17, andranno verso il concentramento di via Nomentana: «Già da oggi si muoverà circa il 50 % dei trattori di Passo Corese», assicurano gli organizzatori, mentre risuonano le note dell'inno d'Italia.