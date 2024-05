Serpente a Roma: un rettile si nasconde in un garage condominiale. L'esperto: «Attenti, non catturatelo»

Momenti di apprensione ieri sera in un garage condominiale al Tuscolano: un rettile si era intrufolato all’interno di una cassetta antincendio. Inutili i tentativi della polizia locale allertata dai condomini spaventati per la presenza dell’ofide. «Si è trattato di un biacco - spiega Andrea Lunerti chiamato a catturare il serpente - e con ogni probabilità alla ricerca di prede naturali».

I fatti

L’allarme è scattato ieri sera poco dopo le 22 in via Raimondo Scintu nel quadrante est della città. «Ci siamo resi conto - sottolinea l’etologo - che il biacco aveva percorso la rampa di ingresso circondata dal cemento e si è poi ritrovato incastrato nel locale senza riuscire più a trovare una via di fuga».

La chiamata dell'amministratore alla centrale della polizia e la successiva identificazione del rettile. «Non è velenoso, ma è comprensibile lo spavento quando si incontra un serpente. Non dobbiamo avere paura di entrare in garage, ma essere prudenti», raccomanda Lunerti. «La stagione è caldissima e lo sarà nei prossimi mesi. C’è un intenso movimento degli animali in cerca di cibo e pronti a riprodursi. In questi situazioni - consiglia l’esperto - bisogna contattare il numero d’emergenza e non tentare mai di uccidere un serpente. Mettere in sicurezza l’ambiente e attendere l’arrivo del personale esperto». Il biacco è stato liberato stamani presso il Rifugio del Lupo, a Morlupo.