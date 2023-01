Rifiuti a Roma, la Romanina nuovamente sommersa. I residenti: «Una desolazione che ormai vediamo tutti i giorni»

I residenti della Romanina sono nuovamente sul piede di guerra. «Nel nostro quartiere ormai i cassonetti sono sempre pieni di rifiuti tutti i giorni - dice Paolo un residente - li svuotano e dopo due giorni siamo punto e a capo, il problema è che rimangono così per giorni». In zona Tuscolana tutto il quartiere sorto attorno a via Biagio Petrocelli tra la Romanina, Tor Vergata e Ponte Linari è una discarica a cielo aperto. «La pulizia delle strade viene fatta a macchia di leopardo - continua arrabbiato Paolo - una cosa che non riesco spiegarmi è perchè i cassonetti vengono svuotati e tutta la spazzatura intorno resta per terra per giorni, è così tanta che non riusciamo ad arrivare a metterla dentro, poi via Mario Angeloni e zone limitrofe nella parte verso Tor Vergata poi non ne parliamo è un’utopia, è tutta la zona che è in sofferenza e non capiamo il perchè, esco la mattina presto per andare in palestra e invece di una boccata di ossigeno mi ritrovo questo spettacolo, cumuli infiniti di rifiuti maleodoranti».

Eppure nell’ultimo piano industriale di Ama 2023- 2028 ci sarebbero 670 milioni, da utilizzare sia per mezzi in strada che per l'assunzione di oltre 1.000 netturbini e 800 task force dedicate soprattutto al Giubileo che ci sarà nel 2025. Eppure neanche un mese fa il sindaco Gualtieri ha promesso una svolta nel piano dei rifiuti, ad incominciare dall’inceneritore di Santa Palomba nel municipio IX, a Sud della capitale che dovrà essere operativo per l’estate del 2026. Un termovalorizzatore da 600 mila tonnellate su un’area industriale di dieci ettari, si spera che fino ad allora però si possano vedere miglioramenti nel ritiro dei rifiuti anche nei vari municipi.