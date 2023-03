Domenica 19 Marzo 2023, 07:48

Una rapina lampo e un bottino da 400 euro. Il colpo è stato messo a segno in via Claudio Asello, al Tuscolano. Il bandito, armato di coltello e con il viso nascosto da una mascherina, si è diretto verso la cassa minacciando con un coltello l'impiegata. Una volta intascato l'incasso, si è dato alla fuga piedi. I poliziotti del vicino commissariato sono intervenuti non appena è scattato l'allarme, giovedì pomeriggio intorno alle 15. Gli agenti hanno proceduto visionando le telecamere di video sorveglianza del supermercato e hanno quindi ascoltato tutti i testimoni presenti al momento del colpo. Dalla cassiera minacciata dal coltello, ai clienti terrorizzati per quanto stava avvenendo. Il sospetto ora è che il bandito dopo aver percorso un tratto di strada a piedi, sia stato aiutato da un complice per la fuga. Nelle vicinanze del market dunque, c'era forse una macchina già con il motore acceso. Solo un sospetto su cui sono in corso accertamenti.

Nisida, dove c'è il vero Mare Fuori: viaggio nel carcere minorile con i ragazzi e le storie che hanno ispirato la serie tv



LA PAURA

«Quando ho visto quell'uomo con il coltello che mi puntava contro, ho temuto il peggio. Ho consegnato subito i soldi e ho sperato che fosse sufficiente per farlo andare via. È accaduto tutto in pochissimi secondi e con il supermercato affollato di clienti» ha riferito l'impiegata ancora sotto choc ai poliziotti di zona incaricati di risalire all'identità del bandito. Gli agenti, intervenuti hanno dunque subito visionato le telecamere di video sorveglianza ottenendo un identikit parziale: l'uomo aveva il volto coperto da una mascherina e indossava anche un berretto.



LE INDAGINI

«Dalle immagini - spiegano gli investigatori - è stato possibile ricostruire solo in parte la sua fisionomia e il volto. Tuttavia stiamo visionando anche le telecamere di zona. Così ricostruiremo la via di fuga». I testimoni hanno riferito infatti di averlo visto scappare a piedi. Anche se il sospetto è che ad aspettarlo ci fosse un complice. Forse in macchina che lo ha aiutato a far perdere le proprie tracce. Gli agenti di polizia del Tuscolano hanno inoltre ascoltato i clienti presenti al momento della rapina, diventati testimoni. «L'ho visto arrivare e correre verso la cassa - ha riferito un cliente - la rapina è durata una manciata di secondi e aveva il viso camuffato. Impossibile poter notare particolari utili. Il coltello - ha precisato - l'ha puntato contro la cassiera intimandole di consegnare tutti i soldi. È stato terribile ma nessuno di noi ha avuto il tempo di reagire. Una volta presi i soldi - conclude - è poi scappato via». Gli investigatori hanno ascoltato a lungo pure alcuni clienti che erano davanti al supermercato. Anche in questo caso i testimoni hanno riferito di aver visto il rapinatore scappare a piedi a gran velocità: «Ho visto un uomo passarmi davanti proprio mentre stavo parcheggiando l'auto - ha riferito un altro cliente - non sapevo cosa fosse accaduto nel market perché ero appena arrivato. Ho avuto giusto il tempo di notare che indossava la mascherina. Poi è sparito dietro l'angolo del palazzo. Solo quando ho visto le macchine della polizia arrivare, pochi istanti dopo, ho capito cosa era accaduto». Una manciata di giorni fa- il 10 marzo - una rapina analoga lungo la via Tiburtina. Un malvivente armato di coltello aveva messo in fuga i clienti del supermercato preso di mira e che impauriti erano usciti in strada chiedendo aiuto agli agenti della polizia locale. All'interno, il 42enne con precedenti penali e privo di documenti di identificazione, una volta scoperto dal personale di vendita con buste piene di merce rubata, aveva tentato di brandire un coltello e di aggredire chi volesse ostacolarlo nel suo intento. Gli agenti in quel caso erano però riusciti a bloccare il malvivente poi finito in manette.