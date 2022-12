Roma, Felix e i cittadini (come lui) che al Prenestino ripuliscono le strade dai rifiuti

Siamo al Prenestino ormai terra di frontiera per alcuni residenti viste alcune problematiche che non si riescono a risolvere (vedi spazzatura e strade chiuse). Da una parte le bellezze e la storia di un quartiere multietnico e storico, ricordiamo set di Accattone di Pier Paolo Pasolini del 1961 per buona parte girato al Pigneto, alla Marranella e sulla Casilina, dall’altra il degrado e l’invasione della spazzatura abbandonata a se tessa. Eppure nell’ultimo periodo c’è un “dilemma” che “attanaglia” il quartiere chi è Felix?

Il post

Qualcuno l’ha visto, l’ha anche fotografato (di spalle) e ha visto in lui lo spirito del pioniere che ha varcato la soglia di una nuova frontiera: quella del rimboccarsi le maniche, e del se non lo fanno loro lo faccio io, e alla fine ha scritto un post: «Questa mattina ho conosciuto Felix. L'ho visto mentre si dava da fare nel ripulire il marciapiede invaso dai rifiuti dopo che i cassonetti erano stati spostati per rifare il manto stradale su via Erasmo Gattamelata, lato muro di San Luca (la chiesa di San Luca incrocio via Luchino dal Verme, ndr) - ha scritto in un post Stefano Guglielmi del gruppo Facebook del Prenestino DOC - nessuno ha chiesto a Felix di farlo, né chiedeva soldi per farlo..... Lo ha fatto perché altrimenti lì non si passava, e se si aspettavano quelli dell'Ama..... Spero (ho dimenticato di chiederlo) sia già cittadino italiano, se non lo è, lo è sicuramente per me e nello spirito con cui fa le cose, sporcandosi letteralmente le mani. Felix, per me, è molto più italiano di alcuni di noi…. Felix probabilmente è un ragazzo di colore che pulisce le strade come tanti nei municipi romani, chiedendo qualche euro.

«Di solito gli lascio due euro» dice Marco di Dillo a noi Roma che l’altro giorno con una diretta Facebook ha ripreso lo scempio nelle strade del Prenestino e alcuni passanti, altri “Felix” che non si sono fatti riprendere e che hanno detto spesso di mettere dentro la spazzatura fuori dai cassonetti, soprattutto quella sul marciapiede che impedisce di passare, prima che arrivino i gabbiani cinghiali e forse fra un po lupi, ha ironizzato alla fine. Forse tra di noi di Felix ce ne sono più d’uno, forse ci sarebbe da domandarsi o chiederlo al sindaco ma i Felix sono tutti fuori, e qualcuno nell’azienda municipalizzata vogliamo mettercelo?