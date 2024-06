Mercoledì 12 Giugno 2024, 04:35

Sessantotto. Un numero agghiacciante se si pensa che è la conta dei morti sulle strade della Capitale dall’inizio dell’anno. L’ultimo nella notte tra lunedì e martedì sulla via Casilina a San Cesareo. Gianluca Buttinelli, 47 anni, era in sella alla sua moto e stava andando a casa, verso Palestrina, quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato. La sicurezza stradale è ancora una chimera nonostante il rincorrersi di appelli e proposte da parte delle associazioni dei familiari delle vittime. Elena Aubry, deceduta a 26 anni nel 2018 in un incidente di moto sulla via Ostiense, abitava a un chilometro da via Silvestri, dove l’altro giorno è deceduta Anna Maria Zuppelli, l’anziana investita da un suv che ha protetto fino all’ultimo la nipotina che teneva per mano. La mamma di Elena, Graziella Viviano, da Monteverde ha iniziato la sua battaglia per scongiurare altre morti, chiedendo persino «un’assistenza psicologica e un percorso di sostegno anche nel disbrigo di pratiche e denunce per chi perde un proprio caro, specie un figlio, in incidenti stradali. Riprendersi è quasi impossibile, fare i conti con la realtà quando il fatto è appena successo, uno sforzo sovrumano».

Ma la conta non si ferma, accompagnata dalla statistica più difficile da focalizzare degli incidenti gravi ma non mortali. Come quello avvenuto lunedì alle 18 nel tratto urbano di via Collatina, anche in questo caso un investimento. Una ragazza di 19 anni e la nipote di due anni che aveva in braccio, sono state travolte da un’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Per fortuna si sono salvate, ma il fatto ha scosso il quartiere. «Per l’ennesima volta hanno travolto sulle strisce pedonali delle persone, non è la prima volta - spiega Antonio, un residente -. Purtroppo la via Collatina in quel tratto, tanta gente maleducata parcheggia in seconda, talvolta in terza fila, restringendo la carreggiata ma soprattutto coprendo la visuale agli sventurati, che attraversano la strada, seppur sulle strisce. Mettiamoci la possibile distrazione al telefonino degli automobilisti e la frittata è fatta». Sempre lunedì una 84enne è stata investita e uccisa sul lungomare degli Ardeatini, a Tor San Lorenzo. L’auto pirata è scappata lasciandola a terra.

L’ESPOSTO

Gli incidenti in città sono aumentati, al punto che nel 2023 sulle strade della Capitale si sono registrati 193 decessi, il 28% in più rispetto al 2022, oltre a quasi 12mila sinistri con ben 15mila feriti.

Nei giorni scorsi il Codacons ha deciso di presentare un esposto alla Corte dei Conti del Lazio, chiedendo di verificare se l’utilizzo dei proventi delle multe stradali da parte del Comune (e destinato alla sicurezza stradale) sia congruo e come l’amministrazione abbia speso i soldi da assegnare al potenziamento delle attività di controllo. Secondo i dati in possesso dell’associazione dei consumatori, Roma detiene un record: è la città italiana che nel 2023 ha incassato di più, 172 milioni di euro, grazie alle multe stradali, con un aumento di 39,5 milioni rispetto all’anno precedente. E di questa somma una buona parte deve andare - per legge - proprio alle politiche della sicurezza: quasi 70 milioni sono stati destinati alla messa a norma, alla manutenzione, all’ammodernamento, alla segnaletica, all’educazione nelle scuole.

Ma sulle strade, specie quelle “ad alto scorrimento” che attraversano il centro abitato quasi fossero delle tangenziali si continua a rischiare la vita. Anni fa la Procura di Roma aveva anche aperto un’inchiesta sugli incidenti causati dalla fauna selvatica sempre più in prossimità dei centri urbani. Domenica sera nell’impatto con un cinghiale sbucato all’improvviso sulla carreggiata di via Santa Cornelia, zona Cassia, è deceduto l’imprenditore Stefano Salviati, figlio dell’ex patron delle acque minerali Ferrarelle e Sangemini. Persino le politiche di controllo di questi animali selvatici rientra nelle incombenze di chi ha la responsabilità sulle strade.