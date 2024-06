Venerdì 14 Giugno 2024, 07:10 - Ultimo aggiornamento: 07:13

Ancora una rapina in abitazione, la terza nel giro di 48 ore nella Capitale. Questa volta a mettere a segno il colpo, fuggendo con un bottino di oltre 300 mila euro, sono stati due uomini che si sono spacciati per militari della guardia di finanza che dovevano effettuare un controllo, muniti di fratini e paletta d'ordinanza. È successo alle prime luci dell'alba di ieri, 13 giugno, in via Roberto Lepetit, in zona Tor Tre Teste. I malviventi hanno suonato alla porta di un manager romano di 56 anni, alle 5 di mattina. In casa con lui il figlio adolescente che stava ancora dormendo nella sua stanza e non si è accorto di nulla, almeno finché il padre non lo ha svegliato per chiedergli aiuto.

I due sedicenti militari indossavano i fratini della guardia di finanza e avevano i volti coperti da mascherine. «Non si preoccupi, dobbiamo effettuare una perquisizione», hanno detto al proprietario di casa. Nessun dettaglio che potesse fargli pensare a una rapina, tutto era studiato nei minimi dettagli.Quindi hanno iniziato a girare per l'appartamento finché a un certo punto hanno chiesto al 56enne di aprire la cassaforte. L'uomo, ignaro si trattasse di due rapinatori li ha assecondati. Neanche alla vista dei soldi in contanti e degli orologi però si sono traditi. Hanno continuato la loro messa in scena spiegando all'uomo che lo avrebbero ammanettato per portarlo con loro a firmare dei documenti. I due lo hanno quindi immobilizzato e gli hanno detto che sarebbero scesi in macchina a prendere dei documenti per poi tornare a prendere lui.Così sono usciti dalla porta, indisturbati, con cinque mila euro in contanti e 16 orologi di marche prestigiose, per un totale di circa 300 mila euro.L'uomo, seppur perplesso, ha atteso per un po' il loro ritorno. Non vedendoli arrivare ha capito che era stato rapinato. Quindi, ancora con i ferri ai polsi, ha svegliato il figlio che ha chiamato il 112. Il 56enne è rimasto ammanettato fino all'arrivo della polizia che lo ha liberato.Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Prenestino, che si trova a pochi metri dall'abitazione della vittima, che ora indagano sul caso. Intervenuta anche la Scientifica per i rilievi, nella speranza che le tracce lasciate dai due diano dei riscontri con i profili presenti in banca dati.Purtroppo in casa non c'erano telecamere che possano aver ripreso i due malviventi e neanche all'esterno del palazzo. Gli agenti stanno ora visionando i dispositivi presenti in zona e nelle possibili direzioni di fuga per individuare qualche immagine che possa averli ripresi. Non si esclude che possa esserci stato un terzo uomo ad attenderli in macchina e neanche che siano autori della sola rapina di ieri. L'ipotesi infatti, visti i numerosi colpi che si stanno verificando nella Capitale dall'inizio dell'anno, è che ci siano una o due bande responsabili. La vittima ha raccontato agli inquirenti che entrambi avevano un accento italiano e uno dei due era anche munito di paletta di ordinanza.Non solo la vittima e il figlio. Neanche i vicini di casa si sono accorti di nulla, se non all'arrivo delle forze dell'ordine a rapina conclusa. «Sentivo un gran via vai, mi sono affacciata e c'erano diversi poliziotti, non capivo cosa stesse succedendo, poi la voce si è sparsa e mi hanno detto della rapina», ha raccontato una vicina. «Questi sono dei professionisti, è grave, uno pensa che sta aprendo a delle forze dell'ordine, si sente tranquillo», ha detto un altro residente.