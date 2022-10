Roma, maxi incidente tra via Tuscolana e Palmiro Togliatti: bus turistico si schianta contro auto e scooter. Diversi feriti

Maxi incidente tra via Tuscolana e viale Palmiro Togliatti a Roma. A scontrarsi, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, un pullman, quattro auto e due scooter. Sul posto una pattuglia dei vigili urbani che ha svolto i rilievi, per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Il video

La pagina Instagram Welcome to Favelas ha pubblicato il video di un cittadino, che riprende la scena da un autobus: in seguenza si vedono un pullman parzialmente danneggiato nella parte bassa anteriore, quattro auto e due scooter.

Ubriaco invade la corsia opposta e travolge un van: due operai in fin di vita vicino Roma

Alessia Grimaldi morta sull'A14 a 23 anni. Il padre: «Chiedeva aiuto al telefono con il fidanzato, poi l'impatto»

Cosa è successo

I fatti alle 11,30 circa di questa mattina in piazza di Cinecittà, dove l'autista di un pullman turistico diretto verso il Gra, per cause in fase di approfondimento, ha colpito i veicoli fermi in prossimità del semaforo, 11 i mezzi coinvolti: 3 moto e 4 auto, più il pullman. Sul posto intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale del X Gruppo Tuscolano , che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e avviare tutti gli accertamenti del caso , allertando il 118. Al momento 4 le persone ferite, non gravemente, che hanno avuto necessità del trasporto in ospedale per le cure mediche. Non è invece rimasto ferito il conducente del pullman, cittadino italiano di 68 anni. Le pattuglie sono tuttora impegnate negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e nella gestione della viabilità della zona, per agevolare il transito veicolare.

Sull'asfalto ci sono parti di lamiere dei veicoli incidentati. Sul posto sono arrivati anche i mezzi di soccorso con i paramedici a bordo. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico nel quadrante, a causa della carreggiata temporaneamente bloccata. Il sinistro è poi stato risolto, la strada sgomberata e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità in tarda mattinata.