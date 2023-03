Roma, “discesa del Quadraro”: Dopo il ripristino del parapetto distrutto da un incidente i residenti aspettano che vengano rimossi i detriti sottostanti

Un incidente la scorsa estate distrusse un parapetto su via Tuscolana alla “discesa del Quadraro” facendolo crollare su via Decio Mure, rendendo impraticabili i marciapiedi sottostante e ricoprendoli di detriti. «L’incidente è avvenuto la scorsa estate, ma solo una mese fa hanno ricostruito il parapetto - dicono i due meccanici dell’Officina dia via Decio Mure al civico 21 - la Polizia Locale ha messo i paletti su tutta la strada e ci hanno detto di lasciare libera la strada e di non parcheggiare che un sabato sarebbero venuti a sgomberare e ripristinare i marciapiedi, ma non si sono più visti e tutti i residenti stanchi di aspetatre e dovendo parcheggiare hanno lasciato solo l’area recintata con la rete arancione da cantiere in polietilene dove sono ammucchiati i pezzi di muro crollati». Il Comitato di quartiere Quadraro si riunirà proprio domani per parlare dei problemi più gravi: «Ci incontreremo con il presidente e i consiglieri domani alle 19 - dice Fausto un membro del comitato - di solito quando siamo in tanti lo facciamo presso il Centro anziani di Via Lucio Mario Perpetuo (presso il “Parco Nicolò Blois”), discuteremo innanzi tutto per ribadire il nostro "no" al raddoppio ferroviario (della bretella merci tra la stazione di Roma Casilina e la linea Formia Latina, la cui prima progettazione prevedeva un passaggio a ridosso dell’abitato, ndr) visto l’incidente del treno andato a fuoco ieri ritorna l’incubo del raddoppio della linea ferroviaria, vuol dire che le case saranno a una trentina di metri, non vorremo che succedesse un altro “Viareggio”» (ieri c’è stato il caso del vagone di un treno merci andato a fuoco provocando un vasto incendio che ha coperto di una spessa coltre di fumo nero tutta la zona circostante di via dei Quintili per fortuna non ci sono stati feriti, ndr).

Il comitato si riunirà in primis per ribadire il No all’incubo del raddoppio della linea ferroviaria, poi per chiedere lo sgombero e la bonifica del tunnel che unisce il Quadraro al Quadraretto ormai diventato un insediamento abusivo di almeno una ventina di sbandati e senza tetto con tanto di letti e materassi al suo interno: «Prima c’erano solo i frequentatori del Sert (Servizio per le Tossicodipendenze) di via dei Sestili - conclude Fausto - adesso ci sono anche sbandati, tutti i giorni i residenti che passano per far uscire i cani, i ragazzi che escono da scuola, gli anziani che passano a fare la spesa e molti altri devono passare da quel tunnel per andare da una zona all’altra e non lo fanno per paura, infine parleremo del ripristino del tratto di strada di via Decio Mure così da troppi mesi divenatto un problema di sicurezza stradale. Qualche mese fa abbiamo fatto un giro per il Quadraretto e soprattutto in via Decio Mure compreso il tunnel anche con l’assessora municipale Estella Marino - conclude Fausto - ha guardato ma ancora non è successo nulla, vorremmo che si incominciasse a fare qualcosa per il nostro quartiere e soprattutto che le istituzioni finalmente ci ascoltino».