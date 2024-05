Roma: continua la saga del degrado e dei lavori mai iniziati

Roma, via Vespasiani e via Sannio sono diventate un vero e proprio disastro ambientale. I residenti si lamentano della presenza di rifiuti ovunque, con i cassonetti dell'immondizia stracolmi e spesso riversati per terra.

Ma non è tutto, i cittadini commentano: "anche un'altra situazione allarmante sono i lavori del mercatino storico in via Sannio. Sul cartello del cantiere c'è scritto che i lavori sarebbero dovuti iniziare il 10 di novembre 2023 e finire il 10 maggio scorso. Ma in realtà siamo sconcertati, i lavori non sono mai iniziati. Tutto questo sta mettendo a dura prova la vivibilità della zona e la salute di noi cittadini. Molti ci chiediamo come sia possibile che le autorità competenti non intervengano per risolvere questa emergenza, mettendo in pericolo la salute e l'igiene pubblica. Chiediamo alle istituzioni di prendere provvedimenti immediati per risolvere questa situazione e ripristinare la vivibilità e la pulizia di via Vespasiano e via Sannio."