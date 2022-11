Roma, il Pigneto invaso dai rifiuti. I residenti: «Tonnellate di immondizia in strada»

«Scandaloso, ci sono montagne di spazzatura persino vicino le scuole» E’ l’allerta che lanciano negli ultimi giorni i residenti del Pigneto, quelli di via Erasmo Gattamelata in testa. A sollevare il problema questa volta oltre ai residenti ci sono anche i social per una situazione che ormai va avanti da un paio di settimane. Prima via Zenodossio, poi via Dulceri, adesso via Gattamelata per non parlare della “Little Bangladesh” in via della Marranella come la chiamano i residenti, è la scacchiera di una situazione paradossale che non si riesce risolvere definitivamente. L’Ama non passa da giorni dice Marco che ha anche ripreso con dei video che poi ha postato sul suo canale youtube “Dillo a noi Roma” e su Facebook: «Oggi 14 novembre, prenestino, via Erasmo Gattamelata, V municipio, ci sono tonnellate de’ monnezza buttate così nella via - parla in romanesco nel video Marco e conclude - toc toc complimenti Gualti (riferito al sindaco. ndr)».

La cosa che fa arrabbiare è che siamo in via Erasmo Gattamelata angolo via del Pigneto 301 a cinque metri dell’ingresso dell’Istituto dell’Alberto Manzi con tanti ragazzi che la frequentano e che tutti giorni affacciandosi vedono questo panorama.

Eppure il sindaco circa 10 giorni fa aveva presentato il piano Roma pulita in 60 giorni con un finanziamento costato 40 milioni di euro (da qui a dicembre) e in quell’occasione aveva ringraziato anche l’amministratore unico uscente di Ama, Stefano Zaghis, che aveva rassegnato le dimissioni. «Intorno alla scuola Manzi - conclude Marco - c’è anche un marciapiede circondato dalle reti arancione, è “imprigionato” sarà un anno che dovrebbero intervenire ma è rimasto così e non si sa per quanto tempo ci rimarrà».