Roma, Piazza dei Tribuni abbandonata da un anno

Nella suggestiva Piazza dei Tribuni (Quartiere Tuscolano di Roma) si è creata una situazione di degrado e abbandono che sta indignando i residenti e i visitatori della zona. Il parcheggio è chiuso da circa un anno senza che si vedano dei lavori in corso per riaprirlo, diventando una vera e propria discarica a cielo aperto.

La situazione più sconcertante riguarda la presenza di circa 500 bottiglie di birra abbandonate nel parcheggio, lasciate lì da ignoti che evidentemente hanno pensato di utilizzare lo spazio come luogo di ritrovo e festa.

Le bottiglie vuote, rotte e abbandonate senza alcun rispetto per l'ambiente, creano uno spettacolo davvero desolante che contrasta con la bellezza della zona circostante.

I residenti si sono mobilitati inviando segnalazioni alle autorità competenti e chiedendo interventi urgenti per ripristinare la situazione e ripulire il parcheggio. Oltre alla questione igienica, infatti, si teme che la presenza di rifiuti possa attrarre animali indesiderati e creare un pericolo per la salute pubblica.

Commenta un residente della zona: "La speranza è che le istituzioni prendano seriamente in considerazione la situazione e si adoperino per trovare una soluzione che restituisca dignità a questo spazio, così prezioso per la bellezza del centro storico di Roma. È necessario intervenire al più presto per evitare che episodi come questo si ripetano e che il degrado si diffonda ulteriormente in una delle aree più belle della Capitale".