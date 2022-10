Venerdì 7 Ottobre 2022, 11:36

Rischia di partorire in strada, provvidenziale l'intervento di una pattuglia della Polizia Locale che permette alla futura mamma di raggiungere in tempo l'ospedale San Giovanni, dove pochi minuti dopo è stato dato alla luce il bambino. Stavano svolgendo il consueto servizio di vigilanza sul territorio, gli agenti del VII Gruppo Appio, diretti dal Dirigente Maurizio Maggi, quando qualche giorno fa sono intervenuti in aiuto di alcune persone a bordo di un veicolo fermo su piazza Re di Roma: all'interno un uomo, in evidente stato di agitazione, che aveva accostato la propria auto per cercare di aiutare la figlia, in quel momento in pieno travaglio.

Gli agenti si sono immediatamente adoperati per consentire alla futura mamma di raggiungere in tempo l'ospedale. Attivati i segnali d'emergenza, la pattuglia ha scortato padre e figlia fino al nosocomio San Giovanni, affidando la donna al personale sanitario e permettendo così la nascita in sicurezza del piccolo, avvenuta nei minuti seguenti.

Nelle ore successive gli agenti hanno continuato a sincerarsi delle condizioni di salute di madre e figlio, fino al loro rientro a casa, dove con grande emozione hanno potuto conoscere il piccolo Teo e rivedere la neo mamma, che ha ringraziato calorosamente gli operanti per la prontezza d'intervento e per la sensibilità dimostrate.

Poco tempo fa, il 16 settembre alle 15.45, a Portonaccio, una donna ha partorito la sua Evi, al piano terra del suo palazzo di fronte all'ascensore, grazie all'aiuto di due vicini.

La bambina è stata poi trasportata con la mamma all'ospedale Pertini come ha raccontato il padre della neonata Fabio Prodosmo.