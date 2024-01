Roma ricorda Pamela Mastropietro, Luca Traini invia alla mamma un messaggio su un tricolore: «Uniti per sempre dal dolore»

«Ti ho visto nelle cose belle della vita, nella gioia, nell’amore del tuo sorriso riconosco una cara amica, uniti per sempre dal dolore, legati dall’amore. Un bacio Pamela. Un bacio Alessandra. By Lupo». Così Luca Traini su un tricolore fatto recapitare ad Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro, nel giorno del sesto anniversario dall’omicidio di via Spalato. Un messaggio che la madre della 18enne uccisa il 30 gennaio 2018 a Macerata ha svelato nel corso della fiaccolata che si è svolta oggi - 30 gennaio - a Roma.

«Questa è una fiaccolata di condivisione, di pensieri, preghiere, di rispetto e di amore», ha spiegato la madre di Pamela, in strada insieme a ragazze e ragazzi, amici della 18enne e cittadini che hanno voluto prendere parte al corteo in piazza Re di Roma.

Pamela Mastropietro, confermato l'ergastolo per Oseghale: la Cassazione respinge il ricorso. «Fu anche violentata»

Il 30 gennaio 2018, la 18enne romana fu violentata, accoltellata e fatta a pezzi da Innocent Oseghale. I due si erano incontrati per la prima volta, poco prima, ai giardini Diaz. Fu il nigeriano, condannato in via definitiva all’ergastolo per stupro e omicidio, a cedere la dose di eroina a Pamela convincendola poi a seguirlo nella sua abitazione dove l’aveva violentata, accoltellata e fatta a pezzi prima di tentare di disfarsi dei suoi resti, nascondendoli in due trolley, ritrovati il giorno successivo lungo una strada di campagna.