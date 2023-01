Dall'omicio Scialdone all'aggressione a Tor Vergata, il Tuscolano non trova pace

Il Tuscolano ancora una volta al centro delle cronache nere capitoline. In pochissimi giorni si è passato dall’omicidio dell’avvocato Martina Scialdone avvenuto in via Amelia dove per altro questa sera l'associazione forense Catilina ha organizzato una fiaccolata per ricordarla (l’omicidio è stat uscita a uccisa a colpi di pistola dall'ex compagno fuori dal ristorante, ndr) all’aggressione e tentata rapina ai danni di una 24enne che stava rientrando a casa a piedi, in via Romano Pietro in zona Tor Vergata nel quadrante compreso tra il Parco della Romania e il parcheggio di scambio della fermata della stazione Anagnina della linea A della metropolitana.

I Carabinieri di Roma Cinecittà hanno arrestato un 25enne romeno, senza fissa dimora e con diversi precedenti, indiziato di tentata rapina e lesioni nei confronti di una giovane donna che avrebbe colpito con pugni e schiaffi nel tentativo di strapparle la borsetta e il telefono cellulare. L’uomo è stato raggiunto, bloccato da una pattuglia e condotto in caserma in manette. La vittima, condotta presso il pronto soccorso dell’Ospedale Tor Vergata è stata medicata e dimessa con prognosi di 10 giorni per vari traumi da aggressione soprattutto alle braccia. Il giudice non ha convalidato l’arresto per la mancanza del presupposto della flagranza, in quanto la vittima ha dato l’allarme solo un’ora dopo il fatto ma il Gip ha disposto comunque la custodia cautelare in attesa del processo per il pericolo di reiterazione del reato. Due episodi a meno di tre mesi da altri due altrettanti gravi, l'omicidio di Filippo Felici ucciso a coltellate a ottobre a due passi dai capolinea Atac di piazza Cinecittà e dell’aggressione del clan dei Casamonica alla titolare del Rosy bar di via Marchisio.