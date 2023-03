Tuscolano, un viaggio nell'inconscio e nel mondo onirico con l'Archetipe Collection di Ori'O'

Il 24, 25 e 26 marzo a Tuscolano in arrivo un viaggio nell’inconscio e nel mondo onirico grazie alle sculture dell’Archetipe Collection: un’esperienza immersiva tra Pop e Underground.

Dove poter intraprendere questo tuffo nella parte più inesplorata delle nostre menti? Presso lo Spazio Recherche, in Viale dell'Acquedotto Alessandrino 42 a Roma.

Le sculture realizzate da Ori 'O' per questa Archetype Collection, sono una rappresentazione simbolica dei nostri pensieri; quelli preesistenti e primordiali che aspirano a travalicare differenze culturali e sociali.

La raffigurazione del surreale è resa grazie alle differenti tecniche di lavorazione dei materiali, elaborati per dissimularne l’origine, rendendo difficile risalire all’utilizzo del gesso, piuttosto che del legno, dell’acciaio o dell’ottone.

Sono proprio l’attitudine ironica e lo sguardo disincantato a contraddistinguere l'universo espressivo di Ori 'O'. Come dichiara l’artista, il mondo che nutre la sua creatività è l’osservazione della vita dei quartieri periferici della metropoli; il quotidiano e il 'popolare', per celebrarne la sorprendente ricchezza. Per questo, i personaggi della Archetype Collection 'vivono' spesso tra le persone, nei luoghi più frequentati della città, in installazioni temporanee e itineranti.

L'ingresso alla mostra è consentito a partire da venerdì 24 marzo dalle ore 18.30 alle 22.00, sabato 25 dalle 12.00 alle 22.00 e domenica 26 dalle 12.00 alle 21.00 con un versamento di 5 euro all’ingresso da aggiungersi ad eventuali ulteriori 5 euro di tesseramento all’Associazione Culturale TestaccioLab.