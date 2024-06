Roma, 20enne travolto e ucciso da una macchina sulla via Appia: la tragedia nella notte

Ancora sangue sulle strade di Roma, ancora una giovane vita spezzata: un ragazzo di 20 anni di nazionalità spagnola è morto questa mattina - domenica - dopo essere stato investito da una Fiat 500 in via Appia, all'intersezione con via Pizzo di Calabria.

Investito e ucciso a Roma, la tragedia

La tragedia si è consumata alle 4 e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e gli operatori del 118. Vano l'intervento del personale sanitario, che ha tentato di rianimare il ragazzo, il quale è deceduto sul posto. Il conducente della Fiat 500, un italiano di 22 anni, che si è fermato a prestare soccorso, è stato accompagnato presso l'ospedale San Giovanni per gli accertamenti di rito.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti del V Gruppo Prenestino, con ausilio di pattuglie del VII Gruppo.