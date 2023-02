Roma, metro A tra lavori e disagi. Gualtieri sul cantiere: «Siamo tutti arrabbiati, ma l'intervento sui binari è gigantesco»

I disagi, le proteste, la metro a singhiozzo. E allora ecco il sopralluogo notturno del sindaco di Roma Roberto Gualtieri al cantiere della Metro A della stazione Cinecittà. Accompagnato dall'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e dal direttore generale Atac Alberto Zorzan, Gualtieri ha potuto verificare lo stato dei lavori di manutenzione e ammodernamento della linea. «Si tratta di un lavoro davvero straordinario, molto impegnativo e molto complesso perché la sostituzione dei binari richiede un impegno enorme di mezzi e uomini e riuscire a farlo senza bloccare il servizio della metropolitana è un'opera straordinaria. Si tagliano i binari, si sostituiscono», ha detto a margine della visita Gualtieri. Si procede «con 50 metri a notte» ed il lavoro, vista la complessità, «procederà per mesi perchè abbiamo decine di metri di binari da sostituire». «Sono logorati, consumati. I lavori dovevano essere fatti prima, ma non sono stati fatti. Ora lo facciamo. Un lavoro gigantesco enorme e tutte le notti decine di persone, in poche ore, sostituiscono 50 metri di binari e tutti noi dovremo ringraziarli».

Relativamente ai disagi che gli utenti del tpl subiscono frequentemente il primo cittadino della Capitale ha detto: «Siamo tutti arrabbiati. Questi binari sono del 1979, la loro vita dura circa 30 anni e andavano sostituiti 15 anni fa, non è stato fatto. Adesso si stanno svolgendo come da programma». L'assessore Patanè ha poi spiegato come «parte degli investimenti per il Giubileo sono proprio sulle manutenzioni di tutti gli asset strategici del trasporto pubblico». Un lavoro non facile «ma sapevamo di essere un'amministrazione operativa e del fare. Sono interventi necessari e noi li stiamo portando avanti». Sui tempi «per completare tutta la rete metro credo che la tempistica siano 4 o 5 anni», ha concluso. «Siamo il linea con i tempi - ha infine affermato Zorzan - i lavori stanno procedendo da cronoprogramma. I disagi sono dovuti alla parte che dobbiamo ancora sostituire ma stiamo procedendo e andando avanti».