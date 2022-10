Roma, litigano in strada: scende dall'auto e sferra un pugno a un uomo. Preso dagli agenti

La tensione, le urla e l'aggressione a Roma. Una lite di viabilità tra due automobilisti, per futili motivi, è finita in aggressione. Tutto è accaduto ieri sera, intorno alle 21, in piazza Ragusa a Roma. Secondo una prima ricostruzione della polizia, intervenuta sul posto, dopo la discussione, un automobilista 28enne è sceso dall'auto e ha minacciato l'altro conducente, che era nella vettura con moglie e figli minori. Gli ha sferrato un pugno al volto e ha tirato fuori un coltellino, a quel punto la moglie dell'automobilista ferito è scesa dalla vettura urlando al 28enne di allontanarsi e lasciarli stare.

L'aggressore, prima di andarsene, ha preso a calci l'auto rompendo lo specchietto. La polizia ha poi rintracciato il 28enne e lo ha fermato in attesa del giudizio direttissimo. Il giovane dovrà rispondere di resistenza, violenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale, oltraggio, porto abusivo di arma bianca. È stato inoltre denunciato in stato di libertà per minacce aggravate, percosse e danneggiamento.